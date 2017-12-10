Гол Руни помог "Эвертону" избежать поражения от "Ливерпуля"

Счёт в матче 16-го тура АПЛ открыл игрок сборной Египта Мохаммед Салах. Он поразил ворота "Эвертона" на 42-й минуте.
Однако исход встречи решило пенальти, назначенное в ворота "Ливерпуля". 11-метровый удар реализовал Уэйн Руни на 77-й минуте встречи.
Таким образом, "Ливерпуль" и "Эвертон" заработали по одному очку. Подопечные Юргена Клоппа занимают 4-е место в турнирной таблице, а "ириски" — 10-е.
АПЛ. 16-й тур.
"Ливерпуль" — "Эвертон" — 1:1.
Голы: Салах (42', 1:0), Руни (77', 1:1).
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