Гол Руни помог "Эвертону" избежать поражения от "Ливерпуля"

Читайте также

Гол Руни помог "Эвертону" избежать поражения от "Ливерпуля"

397

Фото: © Action Images via Reuters

На стадионе "Энфилд", где недавно московский "Спартак" потерпел разгромное поражение со счётом 0:7, завершилось ливерпульское дерби — 1:1.

Счёт в матче 16-го тура АПЛ открыл игрок сборной Египта Мохаммед Салах. Он поразил ворота "Эвертона" на 42-й минуте.

Однако исход встречи решило пенальти, назначенное в ворота "Ливерпуля". 11-метровый удар реализовал Уэйн Руни на 77-й минуте встречи.

Таким образом, "Ливерпуль" и "Эвертон" заработали по одному очку. Подопечные Юргена Клоппа занимают 4-е место в турнирной таблице, а "ириски" — 10-е.

АПЛ. 16-й тур.

"Ливерпуль" — "Эвертон" — 1:1.

Голы: Салах (42', 1:0), Руни (77', 1:1).

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!