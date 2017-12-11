СМИ: Моуринью ударил голкипера "Манчестер Сити" бутылкой по голове

По информации The Telegraph, 54-летний наставник "Манчестер Юнайтед" спровоцировал потасовку в подтрибунном помещении "Олд Траффорд".

Инцидент произошёл по окончании матча 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" (1:2). Жозе Моуринью не понравилось, что игроки и тренерский штаб соперников слишком бурно праздновали победу в манчестерском дерби. Португалец отправился к раздевалке "Сити" и высказал претензию. Однако всё закончилось словесной перепалкой с вратарём Эдерсеном Мораесом, в результате которой бразильский голкипер получил от Моуринью пластиковой бутылкой с водой по голове.

Британские журналисты отмечают, что в конфликте пострадал и помощник Хосепа Гвардиолы Микель Артета — ему рассекли бровь.

Напомним, "Сити" с 46 баллами по-прежнему возглавляют турнирную таблицу АПЛ. У их ближайших преследователей — "МЮ" — 35 очков.