Ни один российский спортсмен не отказался ехать на ОИ-2018 в нейтральном статусе

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Ни один российский спортсмен не отказался ехать на ОИ-2018 в нейтральном статусе

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

О решении комиссии спортсменов Олимпийского комитета России журналистам на пресс-конференции рассказала прославленная фехтовальщица Софья Великая.

— Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет, — рассказала председатель комиссии.

— Мы постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать. Мы подготовили заявление от спортсменов о готовности участвовать в Олимпийских играх.

Напомним, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде как "Олимпийские атлеты из России" при условии соответствия критериям допуска МОК. В частности, они не должны были никогда быть вовлечёнными в антидопинговые нарушения ранее.

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