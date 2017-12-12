Камбэк Сёмина и Кокорина, –15° в Хабаровске и "–7" в Ливерпуле. Итоги РФПЛ-2017

Вчера завершилась первая часть чемпионата России по футболу 2017/18 годов. Лайф представляет 10 главных итогов двух третей сезона.

Таблица чемпионата России и список бомбардиров по итогам 20 туров

"Локомотив" и Сёмин возвращают начало 2000-х

Сёминский "Локомотив" — главное открытие сезона. Железнодорожники уходят на зимний перерыв с гигантским по меркам России 8-очковым отрывом от ближайших конкурентов. В 2016-м "Спартак" уходил зимовать с 5 баллами преимущества, в 2015-м ЦСКА — с тремя, в 2014-м "Зенит" — с семью. Всем им этого задела хватило, хотя до финиша оставалось куда больше, чем 10 туров, как в сезоне 2017/18. Словом, чемпионский титул (первый с 2004 года) "Локо" может только отдать — забрать его у него уже никто не может.

Главный творец успеха — Джефферсон Фарфан, который ещё год назад мог скатиться по привычной для многих российских легионеров наклонной дорожке и через дубль уехать в какие-нибудь ОАЭ. Однако в итоге он устроил настоящую ноябрьскую революцию, в восьми матчах "Локо" забив 10 голов, попутно выведя сборную Перу на чемпионат мира в России. Впрочем, нынешняя команда Сёмина — это именно Команда. В ней важны все, от диспетчера Мануэла Фернандеша до защитника Лысова, каждым своим забегом старательно намекающего Черчесову на вызов в сборную.

"Зенит" снова накупил звёзд, и это снова не помогает

Если посмотреть на чуть менее чем все интервью многочисленных экспертов после первых туров чемпионата, чемпионство петербуржцев в 2018-м покажется такой же очевидностью, как шарообразность Земли или реагенты под ногами вместо снега на московской плитке. "Зенит" лидировал, однако потом кураж пропал, аргентинцы с каждым следующим туром бежали всё менее охотно, а мысль с поля традиционно переполненной арены "Санкт-Петербург" начала пропадать. Жёсткую оплеуху "Зенит" получил дома от "Локо" — 0:3. Как показалось, поплыл и сам Манчини: он вместо признания вины стал часто говорить о необходимости искать новых игроков, хотя куда уж новее.

Зато Кокорин был не похож на самого себя

Александр, о продаже которого летом питерское руководство всерьёз задумывалось, воспрянул духом и стал лучшим российским футболистом сине-бело-голубых, если не всей Премьер-лиги. 18 голов в 29 играх за клуб — такого выступления Кокорин себе не позволял никогда. Ранее рекордом карьеры были 15 голов за весь сезон 2013/14. Синьор Манчини хотел от него и Дзюбы 35 мячей за сезон? Если Артём разживётся ещё хотя бы парой-тройкой мячей (сейчас у него их два), цель станет вполне себе достижимой.

Каррера переболел синдромом второго сезона в "Спартаке"

Для красно-белых после долгожданного чемпионства логично было сделать ставку на Лигу чемпионов — хотя бы для ощущения прогресса и развития. Однако отсутствие трансферных бомб из-за экономических ограничений, а потом и две ничьи с "Марибором" свели на нет все потуги превратиться в большой европейский клуб.

Тем не менее Каррера всё же сумел организовать зимнее наступление на другом фронте — в чемпионате России. Хотя осенью "Спартак" душила эпидемия травм и пропущенных на последних минутах голов, чемпионы России к 11 декабря всё же догнали по очкам "Зенит" в борьбе за звание главного преследователя "Локомотива".

ЦСКА бьётся в отсутствие денег и игроков

Армейцы в этом сезоне также героически сражались на двух фронтах, играя в основной Лиге чемпионов составом, который должен был, по идее, выступать в юношеской. "Манчестеру Юнайтед" забивал Кучаев, в полузащите играл Хосонов, Вернблум стал центрфорвардом. Ни одного трансфера сделано не было, а в СМИ упорно ходят слухи о продаже клуба Евгением Гинером. При этом до последнего тайма последней игры группового этапа ЦСКА претендовал на выход в 1/8 финала, а Акинфеев наконец-то закончил свою несчастливую серию.

Да и в РФПЛ команда Виктора Гончаренко играет супернадёжно. Только вот забивает тоже немного. Иногда этого не хватает для ничьей с "Арсеналом" или победы над "Динамо". Ну и, как говорится, запоминается последнее. Армейцам последний результат 2017 года можно вытравить только хорошим стартом весной, тем более что начинать 2018-й придётся ещё с одной красно-белой команды — "Црвены Звезды".

Отметим ещё одно немаловажное для российского футбола и ЦСКА событие, произошедшее в далёкой Англии, — из "Халл Сити" уволили Леонида Слуцкого. И он уже ходит на матчи армейцев.

Ни один середняк не выстрелил

После двух третей чемпионата таблица идеально разделилась на три неравные части. Пять лидеров, среди которых на этот раз ни одной сенсации (не считаем за неё "Краснодар"), далее 10 команд в 8 очках, из которых каждая может при удачном стечении обстоятельств как рассчитывать на еврокубки, так и готовиться к вылету. Третья часть зовётся "СКА-Хабаровск" и, видимо, возвращается в ФНЛ без надежд на спасение. Морозы помогали изо всех сил, но взять очки с грандами так и не получилось.

При этом в нынешнем сезоне было несколько очень симпатичных коллективов — "Урал" Тарханова осенью был в шаге от зоны Лиги чемпионов, "Арсенал" Божовича регулярно "обламывал" фаворитов, Семак вытащил "Уфу" на шестое место. Но чего-то подобного бердыевскому "Ростову" сезона 2015/16 мы не увидели. Кстати, Бердыев с "Рубином" и вовсе сейчас всего в двух очках от стыковых игр с командами ФНЛ.

У Кононова не получилось в "Ахмате"

Один из лучших тренеров российского футбола попробовал в Грозном и провалился. Начиналось всё лучше не придумаешь: три победы и лидерство в чемпионате, — но затем между футболистами и тренером забрезжило недопонимание. Белорус варьировал схемы, играл в оборону с пятью защитниками (и это даже дало результат в гостях с ЦСКА), но всё же хотел от подопечных того, что строил в "Краснодаре". Здесь материал оказался менее пригодным, и, поняв тщётность попыток, Кононов быстро удалился из Грозного по собственному желанию.

Россия остаётся холодной страной, какую систему розыгрыша ни применяй

Погожие ноябрьские и декабрьские деньки принесли очередные споры на тему того, можно ли играть в российских условиях в футбол или нет. –15° в Хабаровске, болото в Туле, снегопад в Перми... И вроде бы уже пора нам всем привыкнуть к местной зиме, но год за годом дискуссия о вечном возобновляется. Без травм, к сожалению, в Хабаровске действительно не обошлось. Но логика беспощадного русского футбола подсказывает: остальные ведь выжили! А значит, играть можно. Альтернативный вариант — играть всё лето без пауз на межсезонье и чемпионаты мира и Европы. Включая домашние турниры — их у нас теперь много.

Мы выступаем в еврокубках лучше Германии и Франции...

Это покажется удивительным, но в таблице коэффициентов УЕФА мы действительно обогнали в сезоне 2017/18 Францию и Германию. Даёт это немного: даже если мы выйдем на пятое место, это изменит только то, что третий российский клуб в Лиге чемпионов будет начинать кампанию не с 3-го, а 4-го отборочного раунда. Но сам факт показателен. И кто там говорил про слабость нашей прекрасной РФПЛ, которой мы все так гордимся?

...Но не тянем уровень Лиги чемпионов

Но с каждым годом мы продолжаем убеждаться, что наш турнир — Лига Европы. Выходить в плей-офф Лиги чемпионов наши клубы неспособны — на этот раз мешали не только гранды, но и швейцарцы со словенцами. Да и общее настроение в болельщицких кругах показательно: если выходить, то зачем? И правда, рассчитывать на большее, чем пара матчей в 1/8 финала, не приходится. Когда это положение дел изменится — неизвестно даже знающему всё о российском футболе Виталию Леонтьевичу Мутко.

Словом, первая часть чемпионата России получилась фееричной и непредсказуемой. Теперь Премьер-лига отправляется в спячку — до 4 марта. Ждать осталось всего 82 дня, за это время мы успеем отгулять корпоративы и встретить Новый год, посмотреть Олимпиаду со сборной России под флагом МОК, — в общем, пролетит это время незаметно.

А дальше отечественный футбол ждёт самый важный год за всю 100-летнюю историю — год домашнего чемпионата мира.