Камбэк Сёмина и Кокорина, –15° в Хабаровске и "–7" в Ливерпуле. Итоги РФПЛ-2017

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Камбэк Сёмина и Кокорина, –15° в Хабаровске и "–7" в Ливерпуле. Итоги РФПЛ-2017

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Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

Вчера завершилась первая часть чемпионата России по футболу 2017/18 годов. Лайф представляет 10 главных итогов двух третей сезона.

Таблица чемпионата России и список бомбардиров по итогам 20 туров

<p>Фото: rfpl.org</p>

"Локомотив" и Сёмин возвращают начало 2000-х

Сёминский "Локомотив" — главное открытие сезона. Железнодорожники уходят на зимний перерыв с гигантским по меркам России 8-очковым отрывом от ближайших конкурентов. В 2016-м "Спартак" уходил зимовать с 5 баллами преимущества, в 2015-м ЦСКА — с тремя, в 2014-м "Зенит" — с семью. Всем им этого задела хватило, хотя до финиша оставалось куда больше, чем 10 туров, как в сезоне 2017/18. Словом, чемпионский титул (первый с 2004 года) "Локо" может только отдать — забрать его у него уже никто не может.

<p>Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов</p>

Главный творец успеха — Джефферсон Фарфан, который ещё год назад мог скатиться по привычной для многих российских легионеров наклонной дорожке и через дубль уехать в какие-нибудь ОАЭ. Однако в итоге он устроил настоящую ноябрьскую революцию, в восьми матчах "Локо" забив 10 голов, попутно выведя сборную Перу на чемпионат мира в России. Впрочем, нынешняя команда Сёмина — это именно Команда. В ней важны все, от диспетчера Мануэла Фернандеша до защитника Лысова, каждым своим забегом старательно намекающего Черчесову на вызов в сборную.

"Зенит" снова накупил звёзд, и это снова не помогает

<p>&#34;Зенит&#34; имеет проблемы с результативностью, зато с посещаемостью их нет совсем. Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев</p>

Если посмотреть на чуть менее чем все интервью многочисленных экспертов после первых туров чемпионата, чемпионство петербуржцев в 2018-м покажется такой же очевидностью, как шарообразность Земли или реагенты под ногами вместо снега на московской плитке. "Зенит" лидировал, однако потом кураж пропал, аргентинцы с каждым следующим туром бежали всё менее охотно, а мысль с поля традиционно переполненной арены "Санкт-Петербург" начала пропадать. Жёсткую оплеуху "Зенит" получил дома от "Локо" — 0:3. Как показалось, поплыл и сам Манчини: он вместо признания вины стал часто говорить о необходимости искать новых игроков, хотя куда уж новее.

Зато Кокорин был не похож на самого себя

<p>Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев</p>

Александр, о продаже которого летом питерское руководство всерьёз задумывалось, воспрянул духом и стал лучшим российским футболистом сине-бело-голубых, если не всей Премьер-лиги. 18 голов в 29 играх за клуб — такого выступления Кокорин себе не позволял никогда. Ранее рекордом карьеры были 15 голов за весь сезон 2013/14. Синьор Манчини хотел от него и Дзюбы 35 мячей за сезон? Если Артём разживётся ещё хотя бы парой-тройкой мячей (сейчас у него их два), цель станет вполне себе достижимой.

Каррера переболел синдромом второго сезона в "Спартаке"

<p>Фото: © РИА Новости/Антон Денисов</p>

Для красно-белых после долгожданного чемпионства логично было сделать ставку на Лигу чемпионов — хотя бы для ощущения прогресса и развития. Однако отсутствие трансферных бомб из-за экономических ограничений, а потом и две ничьи с "Марибором" свели на нет все потуги превратиться в большой европейский клуб.

Тем не менее Каррера всё же сумел организовать зимнее наступление на другом фронте — в чемпионате России. Хотя осенью "Спартак" душила эпидемия травм и пропущенных на последних минутах голов, чемпионы России к 11 декабря всё же догнали по очкам "Зенит" в борьбе за звание главного преследователя "Локомотива".

ЦСКА бьётся в отсутствие денег и игроков

<p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

Армейцы в этом сезоне также героически сражались на двух фронтах, играя в основной Лиге чемпионов составом, который должен был, по идее, выступать в юношеской. "Манчестеру Юнайтед" забивал Кучаев, в полузащите играл Хосонов, Вернблум стал центрфорвардом. Ни одного трансфера сделано не было, а в СМИ упорно ходят слухи о продаже клуба Евгением Гинером. При этом до последнего тайма последней игры группового этапа ЦСКА претендовал на выход в 1/8 финала, а Акинфеев наконец-то закончил свою несчастливую серию.

Да и в РФПЛ команда Виктора Гончаренко играет супернадёжно. Только вот забивает тоже немного. Иногда этого не хватает для ничьей с "Арсеналом" или победы над "Динамо". Ну и, как говорится, запоминается последнее. Армейцам последний результат 2017 года можно вытравить только хорошим стартом весной, тем более что начинать 2018-й придётся ещё с одной красно-белой команды — "Црвены Звезды".

Отметим ещё одно немаловажное для российского футбола и ЦСКА событие, произошедшее в далёкой Англии, — из "Халл Сити" уволили Леонида Слуцкого. И он уже ходит на матчи армейцев.

Ни один середняк не выстрелил

<p>Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид</p>

После двух третей чемпионата таблица идеально разделилась на три неравные части. Пять лидеров, среди которых на этот раз ни одной сенсации (не считаем за неё "Краснодар"), далее 10 команд в 8 очках, из которых каждая может при удачном стечении обстоятельств как рассчитывать на еврокубки, так и готовиться к вылету. Третья часть зовётся "СКА-Хабаровск" и, видимо, возвращается в ФНЛ без надежд на спасение. Морозы помогали изо всех сил, но взять очки с грандами так и не получилось.

При этом в нынешнем сезоне было несколько очень симпатичных коллективов — "Урал" Тарханова осенью был в шаге от зоны Лиги чемпионов, "Арсенал" Божовича регулярно "обламывал" фаворитов, Семак вытащил "Уфу" на шестое место. Но чего-то подобного бердыевскому "Ростову" сезона 2015/16 мы не увидели. Кстати, Бердыев с "Рубином" и вовсе сейчас всего в двух очках от стыковых игр с командами ФНЛ.

У Кононова не получилось в "Ахмате"

<p>Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев</p>

Один из лучших тренеров российского футбола попробовал в Грозном и провалился. Начиналось всё лучше не придумаешь: три победы и лидерство в чемпионате, — но затем между футболистами и тренером забрезжило недопонимание. Белорус варьировал схемы, играл в оборону с пятью защитниками (и это даже дало результат в гостях с ЦСКА), но всё же хотел от подопечных того, что строил в "Краснодаре". Здесь материал оказался менее пригодным, и, поняв тщётность попыток, Кононов быстро удалился из Грозного по собственному желанию.

Россия остаётся холодной страной, какую систему розыгрыша ни применяй

<p>Матч молодёжных команд &#34;Амкара&#34; и &#34;Урала&#34; 28 октября 2017 года. Фото: Twitter/FC Amkar</p>

Погожие ноябрьские и декабрьские деньки принесли очередные споры на тему того, можно ли играть в российских условиях в футбол или нет. –15° в Хабаровске, болото в Туле, снегопад в Перми... И вроде бы уже пора нам всем привыкнуть к местной зиме, но год за годом дискуссия о вечном возобновляется. Без травм, к сожалению, в Хабаровске действительно не обошлось. Но логика беспощадного русского футбола подсказывает: остальные ведь выжили! А значит, играть можно. Альтернативный вариант — играть всё лето без пауз на межсезонье и чемпионаты мира и Европы. Включая домашние турниры — их у нас теперь много.

Мы выступаем в еврокубках лучше Германии и Франции...

Это покажется удивительным, но в таблице коэффициентов УЕФА мы действительно обогнали в сезоне 2017/18 Францию и Германию. Даёт это немного: даже если мы выйдем на пятое место, это изменит только то, что третий российский клуб в Лиге чемпионов будет начинать кампанию не с 3-го, а 4-го отборочного раунда. Но сам факт показателен. И кто там говорил про слабость нашей прекрасной РФПЛ, которой мы все так гордимся?

<p>Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

...Но не тянем уровень Лиги чемпионов

Но с каждым годом мы продолжаем убеждаться, что наш турнир — Лига Европы. Выходить в плей-офф Лиги чемпионов наши клубы неспособны — на этот раз мешали не только гранды, но и швейцарцы со словенцами. Да и общее настроение в болельщицких кругах показательно: если выходить, то зачем? И правда, рассчитывать на большее, чем пара матчей в 1/8 финала, не приходится. Когда это положение дел изменится — неизвестно даже знающему всё о российском футболе Виталию Леонтьевичу Мутко.

Словом, первая часть чемпионата России получилась фееричной и непредсказуемой. Теперь Премьер-лига отправляется в спячку — до 4 марта. Ждать осталось всего 82 дня, за это время мы успеем отгулять корпоративы и встретить Новый год, посмотреть Олимпиаду со сборной России под флагом МОК, — в общем, пролетит это время незаметно.

А дальше отечественный футбол ждёт самый важный год за всю 100-летнюю историю — год домашнего чемпионата мира.

Автор:
Дмитрий Кузнецов
ДК
Дмитрий Кузнецов
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