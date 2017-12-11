Балотелли, националисты и костоломы. Кто попался нашим клубам в Лиге Европы?

Сегодня по итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали своих первых соперников в 2018 году. Лайф рассказывает, что за команды будут противостоять российским клубам.

"Ницца" ("Локомотив")

Место в чемпионате: 8-е

Тренер: Люсьен Фавр

Главная звезда: Марио Балотелли

Чем опасна: нестабильностью

Французскую команду в нынешнем сезоне конкретно лихорадит. "Орлята" то "сливают" "Лиону" и ПСЖ по 0:5 и 0:3, то выдают победные серии из трёх-четырёх игр, как в данный момент. На какой период выпадет матч с "Локомотивом", предугадать невозможно.

Такая же взбалмошность сопровождает игру самого скандального игрока "Ниццы" — итальянца Марио Балотелли. В последнем туре именно он принёс победу над "Нантом" красивейшим голом. Впрочем, защита "Локо" в этом сезоне такая, что подобных ударов допускать просто не должна.

"Атлетик Бильбао" ("Спартак")

Место в чемпионате: 14-е

Тренер: Хосе Анхель Сиганда

Главная звезда: Ариц Адурис

Чем опасен: игрой на втором этаже

Команда из страны басков — одна из самых уникальных в европейском футболе. С 1912 года в ней играют только местные или имеющие баскские корни игроки, а титульный спонсор на футболке появился только в 2008 году.

В том числе и этот футбольный национализм обуславливает сыгранность коллектива из Бильбао: многие футболисты играют здесь годами. Один из них — Ариц Адурис, в свои 36 лет забивший на групповом этапе пять голов. И до сих пор выступающий за сборную Испании.

В нынешнем сезоне "Атлетик", которого явно не хватает для борьбы на два фронта, — середняк испанского чемпионата с перспективой превращения в аутсайдера. Но в последних турах баски оттолкнулись ото дна и уже четыре матча не терпят поражений. А на прошлой неделе в Бильбао не смог забить мадридский "Реал", увезя с "Сан-Мамес" ничью 0:0.

"Селтик" ("Зенит")

Место в чемпионате: 1-е (в пяти очках от ближайшего преследователя)

Тренер: Брендан Роджерс

Главная звезда: Мусса Дембеле

Чем опасна: жёсткой игрой

Ещё одна команда с большими традициями и при этом с сильным домашним болением. Если раньше у "кельтов" не было соперников в чемпионате Шотландии, то теперь в местную Премьер-лигу вернулись "Глазго Рейнджерс". Правда, и в их присутствии "Селтик" — клуб, которому шотландские рамки уже жмут.

Тем не менее трудно было найти для "Зенита" более подходящего соперника. Шотландцы и при Роджерсе продолжают играть в силовой атлетичный футбол с забросами и подачами, хотя и став более "умной" командой. Но при этом не избегают и жёсткого прессинга с подкатами и игрой в кость. Всё это разбивается о скоростные атаки и комбинационную игру, на которую Кокорин, Кузяев, Ригони и прочие аргентинцы способны. Главное, чтобы по итогам противостояния все зенитовцы остались целы.

"Црвена Звезда" (ЦСКА)

Место в чемпионате: 1-е

Тренер: Владан Милоевич

Главная звезда: Александар Пешич

Чем опасна: надёжной защитой и поддержкой фанатов

После появления нового спонсора белградцы начали превращаться в серьёзную силу на Балканах и даже в Европе. Инициировал этот процесс ещё Миодраг Божович, который привёл "звездашей" к чемпионскому титулу в 2016 году и оформил серию в 24 победы в национальной лиге подряд.

В нынешнем сезоне победную поступь продолжил Владан Милоевич, причём команда стала ещё надёжнее. За шесть матчей группового этапа красно-белые пропустили лишь два мяча, играя с "Арсеналом", "Кёльном" и БАТЭ. Лондонцы забили лишь один мяч за 180 минут, причём в концовке и абсолютно сумасшедший — через себя в исполнении Жиру. А в нападении у сербов буйствует Александар Пешич с 17 голами в 22 турах чемпионата.

Ну и нельзя не сказать о фанатской группировке "Делиjе", одной из самых сумасшедших в Европе. После выхода в плей-офф Лиги Европы болельщики и футболисты праздновали успех вместе.

Особую интригу представляет матч ЦСКА в Москве, на который, вполне вероятно, постараются в большом количестве прийти фанаты "Спартака". Не исключено, что армейцы постараются ограничить продажу билетов для "чужих", а на трибунах и в городе не обойдётся без стычек, как это было вчера, в день дерби.

Расписание:

15 февраля 2018

"Ницца" — "Локомотив"

"Спартак" — "Атлетик"

"Селтик" — "Зенит"

"Црвена Звезда" — ЦСКА

22 февраля 2018

"Локомотив" — "Ницца"

"Атлетик" — "Спартак"

"Зенит" — "Селтик"

ЦСКА — "Црвена Звезда"