Фурсенко: "Селтик" — достойный соперник для "Зенита"

Президент петербургского клуба прокомментировал итоги жеребьёвки в 1/16 Лиги Европы.

— Мы уже встречались с шотландскими клубами. Все помнят игру с "Глазго Рейнджерс", которая закончилась успешно ("Зенит" в финале Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) обыграл "Рейнджерс" со счётом 2:0, — Прим. Лайфа). Конечно, команду такую надо проходить. Считаю, что жребий достаточно удачный. "Селтик" — достойный соперник. Футбол будет очень красивый — это абсолютно точно, — приводит слова Сергея Фурсенко официальный сайт "Зенита".

Напомним, что сегодня в швейцарском Ньоне состоялись жеребьёвки Лиги чемпионов и Лиги Европы.