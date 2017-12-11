"У каждого из нас есть мечта". Российские спортсмены примут участие в Играх

Опубликован текст заявления российских спортсменов по вопросу участия в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала сегодня единое заявление от лица всех российских спортсменов, выступающих в зимних видах спорта. В нём они объяснили свою позицию по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

— У каждого спортсмена есть мечта. Ради неё он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает всё своё время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг. Олимпийская медаль никогда не принадлежит только тому, кто её завоевал. Она принадлежит всему народу, представителем которого является спортсмен, всем, кто болел, поддерживал и переживал за него. В этом особая, уникальная ценность олимпийского успеха, — говорится в тексте, размещённом на сайте ОКР.

С одной стороны, мы, безусловно, хотим выступить на грядущих Олимпийских играх, использовать свой шанс побороться за победу в честной спортивной борьбе. С другой — в отличие от наших соперников из других стран, мы лишены на данный момент своего флага и гимна, поставлены в унизительное положение людей, лишённых национальной принадлежности и, по сути, неотъемлемых прав любого гражданина и человека.

В письме отмечается, что российские спортсмены придерживаются твёрдой позиции неприятия какого-либо рода бойкотов в спорте и также абсолютно убеждены, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну на главном спортивном соревновании — Олимпийских играх.

— Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, невзирая на то что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран, — говорится в письме. — Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас — высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остаётся одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять.

— Мы играем чисто. Мы играем по правилам. Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чём нас пытаются обвинить, — так завешается письмо российских спортсменов.

Под письмом свои подписи поставили: олимпийская чемпионка по фехтованию Светлана Великая, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина; заместитель председателя комиссии, двукратная чемпионка мира по волейболу Елена Гамова; двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина; двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева и другие прославленные спортсмены.

Заседание комиссии спортсменов прошло в понедельник. Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.