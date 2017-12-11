МОК подозревает в нарушении антидопинговых правил ещё трёх российских лыжников

Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева станут фигурантами следующих дел комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, сообщил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в интервью ТАСС.

Крюков — олимпийский чемпион Игр в Ванкувере в личном спринте. В Сочи вместе с Максимом Вылегжаниным взял серебро в командном спринте, но лишился его после дисквалификации партнёра.

Бессмертных завоевал серебро Олимпиады-2014 в эстафете, но также уже лишился его после наказания Александра Легкова.