"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" и занял второе место в РФПЛ

В Грозном безголевой ничьей завершился матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

"Ахмат" начал заключительный матч этого года очень активно и выглядел предпочтительнее "Зенита". Лишь во втором тайме гости поля стали играть увереннее. Хороший момент был у лучшего бомбардира сине-бело-голубых Александра Кокорина, который с метра не смог попасть в пустые ворота.

Команды на протяжении всей игры обменивались опасными моментами, но забить голов никому не удалось. Судья зафиксировал ничью — 0:0.

Таким образом, "Зенит" и "Ахмат" заработали по одному очку. Петербуржцы сравнялись с московским "Спартаком" по количеству баллов (37), но второе место всё же у команды Манчини из-за преимущества по дополнительным показателям. Грозненцы остаются на седьмой строчке турнирной таблицы. У них 26 очков. На этом команды отправляются в отпуск.

Напомним, что сегодня "Зенит" узнал имя своего соперника по 1/16 Лиги Европы. Им стал шотландский "Селтик".

РФПЛ. 20-й тур.

"Ахмат" — "Зенит" — 0:0.