"Локо" победил "Тосно" в заключительном матче года

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу московские "железнодорожники" на выезде одолели команду из Ленинградской области — 3:1.

В сегодняшнем матче "Локомотив" Юрия Сёмина без каких-либо проблем переиграл "Тосно" Дмитрия Парфёнова.

"Железнодорожники" силами своего выдающегося перуанца Джефферсона Фарфана забили первый гол в середине первого тайма. После перерыва счёт на табло "Петровского" удвоил португальский форвард гостей — Эдер.

Хозяевам удалось вернуть интригу в матч на 69-й минуте — Никола Труич буквально затолкал мяч в сетку ворот Василия Лукичева — 1:2. Однако такой счёт сохранялся в Санкт-Петербурге недолго.Через четыре минуты Фарфан головой отправил третий мяч "Локо" в сетку ворот "Тосно" — 1:3 и дубль перуанца.

После сегодняшнего матча в активе "Локомотива" 45 баллов и первая строчка рейтинга РФПЛ. Вслед за "железнодорожниками" расположились "Зенит" и "Спартак" (по 37 очков), четвёртая строчка у "Краснодара" (36), ЦСКА пятый (35).

У "Тосно" 20 баллов и 14 место в турнирной таблице.

РФПЛ. 20-й тур

"Тосно" — "Локомотив" — 1:3 (0:1)

Голы: Фарфан, 19' (0:1). Эдер, 54' (0:2). Труич, 69' (1:2). Фарфан, 73' (3:1).