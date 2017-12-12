Фанат "Зенита", задержанный в Испании, уже был осуждён за избиение полицейских

Несколько дней назад в испанском городе Сан-Себастьяне, где "Зенит" встречался с командой "Реал Сосьедад" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы, были задержаны несколько российских болельщиков из-за массовой драки и нападения на местных полицейских. Одним из задержанных оказался Алексей Андрейчиков.

34-летний Алексей Андрейчиков, который в настоящий момент находится под стражей в Испании, уже не в первый раз обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Несколько лет назад он был замешан в подобной истории.

14 ноября 2010 года около 200 болельщиков "Зенита" после матча с "Ростовом" вышли на улицы города, шумно отмечая досрочное чемпионство своей команды. В самом центре Северной столицы — на Невском проспекте — группа людей напала на троих сотрудников патрульно-постовой службы полиции УВД, которые обеспечивали общественный порядок при проведении футбольного матча. Они жестоко избили несколько полицейских.

Одним из виновных признали фельдъегеря ФГУП "Санкт-Петербургского центра специальной связи", которым и оказался тот самый Андрейчиков. И, как писал несколько лет назад Лайф, он тогда получил пять лет условно.

Теперь его друзья пытаются общими силами собрать 700 тысяч рублей, чтобы Алексея выпустили под залог и он смог вернуться домой к своему дню рождения, который он отмечает 15 декабря.

"Их обвиняют в нападении на сотрудника полиции. Алексею грозит срок от двух до шести лет лишения свободы. Никаким условным сроком не пахнет даже! Нужно собрать сумму в размере 700 000 рублей, чтобы его отпустили под залог.

Этот человек ни на кого не нападал. Он защищал себя и своих друзей от 50 разъярённых испанских фанатов. Он достойно отстоял цвета нашего клуба и России", — написали неравнодушные фанаты.

Также отмечается, что помимо Алексея Андрейчикова обвиняют и некого Дмитрия по прозвищу "Соловей".

Напомним, что 7 декабря за час до начала матча "Реал Сосьедад" — "Зенит" на площади в Сан-Себастьяне, расположенной рядом со стадионом, произошла массовая драка между российскими и испанскими болельщиками. Местные полицейские задержали пять фанатов "Зенита", трое из которых были ранены.