Фанат "Зенита", задержанный в Испании, уже был осуждён за избиение полицейских

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Фанат "Зенита", задержанный в Испании, уже был осуждён за избиение полицейских

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Фото: © vk.com/andreychikov82

Несколько дней назад в испанском городе Сан-Себастьяне, где "Зенит" встречался с командой "Реал Сосьедад" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы, были задержаны несколько российских болельщиков из-за массовой драки и нападения на местных полицейских. Одним из задержанных оказался Алексей Андрейчиков.

34-летний Алексей Андрейчиков, который в настоящий момент находится под стражей в Испании, уже не в первый раз обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Несколько лет назад он был замешан в подобной истории.

<p>Алексей Андрейчиков.</p><p>Фото: © Соцсети</p>

14 ноября 2010 года около 200 болельщиков "Зенита" после матча с "Ростовом" вышли на улицы города, шумно отмечая досрочное чемпионство своей команды. В самом центре Северной столицы — на Невском проспекте — группа людей напала на троих сотрудников патрульно-постовой службы полиции УВД, которые обеспечивали общественный порядок при проведении футбольного матча. Они жестоко избили несколько полицейских.

Одним из виновных признали фельдъегеря ФГУП "Санкт-Петербургского центра специальной связи", которым и оказался тот самый Андрейчиков. И, как писал несколько лет назад Лайф, он тогда получил пять лет условно.

<p>Фото: © Соцсети</p>

Теперь его друзья пытаются общими силами собрать 700 тысяч рублей, чтобы Алексея выпустили под залог и он смог вернуться домой к своему дню рождения, который он отмечает 15 декабря.

"Их обвиняют в нападении на сотрудника полиции. Алексею грозит срок от двух до шести лет лишения свободы. Никаким условным сроком не пахнет даже! Нужно собрать сумму в размере 700 000 рублей, чтобы его отпустили под залог.

Этот человек ни на кого не нападал. Он защищал себя и своих друзей от 50 разъярённых испанских фанатов. Он достойно отстоял цвета нашего клуба и России", — написали неравнодушные фанаты.

<p>Фото: © Соцсети</p>

Также отмечается, что помимо Алексея Андрейчикова обвиняют и некого Дмитрия по прозвищу "Соловей".

<p>Фото: © Соцсети</p>

Напомним, что 7 декабря за час до начала матча "Реал Сосьедад" — "Зенит" на площади в Сан-Себастьяне, расположенной рядом со стадионом, произошла массовая драка между российскими и испанскими болельщиками. Местные полицейские задержали пять фанатов "Зенита", трое из которых были ранены.

Автор:
КГ
Кира Громова
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