50 тысяч за ночь вместо 1200. Гостиницы резко повысили цены на период ЧМ

Телеграм-канал Mash изучил цены на проживание в городах — организаторах ЧМ-2018 и выяснил, что некоторые гостиницы повысили стоимость одной ночи в десятки раз.

Например, в простой волгоградской гостинице имени 9 Мая номер на две ночи будет стоить 100 тысяч рублей, тогда как в обычный день цена составляет 1250. Администратор поясняет: "Ну так это же чемпионат мира".

Подобная ситуация наблюдается и в Екатеринбурге. Сайт бронирования предлагает около 600 вариантов отелей и апартаментов по адекватной цене в любой день. Но если вы едете на матчи ЧМ в столицу Урала, то вам придётся выбирать из всего 30 предложенных вариантов проживания с ценами от 59 тысяч (две ночи).

То же самое наблюдается и в Саранске.

— Это очень похоже на ситуацию, которая была во время Олимпийских игр. Турист приходит в гостиницу, а ему сообщают, что все места заняты. Когда турист спрашивает, могут ли ему что-то порекомендовать, то на ресепшене подсказывают адрес конторы, в которой можно спокойно забронировать номер в том же самом отеле, правда, по совершенно другой цене, — приводит слова одного из сотрудников отелей в Сочи Mash.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.