МОК пожизненно дисквалифицировал шесть игроков хоккейной сборной России

В числе наказанных шесть хоккеисток российской команды, выступавшей на Олимпиаде в Сочи: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Екатерина Смоленцева, Анна Шибанова и Галина Скиба, — сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.
Интересно, что рассматривались дела против семи атлетов и одна россиянка была оправдана. Её фамилия не называется. По информации Лайфа, это ещё одна хоккеистка сборной России, Анна Шохина.
На Олимпийских играх в Сочи женская сборная России заняла шестое место.
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