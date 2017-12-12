МОК пожизненно дисквалифицировал шесть игроков хоккейной сборной России

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МОК пожизненно дисквалифицировал шесть игроков хоккейной сборной России

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В числе наказанных шесть хоккеисток российской команды, выступавшей на Олимпиаде в Сочи: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Екатерина Смоленцева, Анна Шибанова и Галина Скиба, — сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Интересно, что рассматривались дела против семи атлетов и одна россиянка была оправдана. Её фамилия не называется. По информации Лайфа, это ещё одна хоккеистка сборной России, Анна Шохина.

На Олимпийских играх в Сочи женская сборная России заняла шестое место.

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