Фехтовальщица Великая объявила о возобновлении карьеры после родов

Об этом многократная чемпионка мира сообщила после ежегодного Олимпийского собрания, которое состоялось сегодня в ОКР.

— В ближайшие месяцы я начну тренироваться и буду набирать форму. Возобновление карьеры никак не помешает моей работе в ОКР. Буду совмещать, — приводит слова Софьи Великой ТАСС.

Также фехтовальщица отметила, что главная цель для неё — это Олимпийские игры — 2020.

Напомним, что в октябре этого года Софья родила дочь от олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Алексея Мишина. Также пара воспитывает сына Олега. Именно из-за родов 32-летняя фехтовальщица приостановила свою спортивную карьеру.

Великая — олимпийская чемпионка в командном первенстве (2016), серебряный призёр Олимпийских игр (2012 и 2016) в личном первенстве, семикратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы.

С ноября 2016 года является председателем Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.