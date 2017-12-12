МОК: Количество дел о допинге российских спортсменов снова увеличилось

Как сообщил Международный олимпийский комитет на своём сайте, число подозреваемых россиян после перепроверки допинг-проб с Олимпиады в Сочи возросло до 46. 33 дела уже рассмотрены, расследование по ещё 13 случаям продолжается. Однако, как отмечают в организации, и эта цифра может измениться — "не исключено, что новые факты сделают оправданным открытие новых дел".

Также МОК опубликовал таблицу с полным списком дел россиян с разделением по видам спорта. Её можно посмотреть здесь.

Изначально сообщалось о том, что комиссия Освальда рассмотрит дела 28 россиян.