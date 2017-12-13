Лучший велогонщик мира и призёр Рио-2016 британец Фрум попался на допинге

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Лучший велогонщик мира и призёр Рио-2016 британец Фрум попался на допинге

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Допинг-пробы, взятые у Кристофера Фрума во время веломногодневки "Вуэльта", дали положительный результат.

В пробах "А" и "Б" был найден сальбутамол, сообщает сайт Международного союза велосипедистов. Как ранее утверждал Фрум, он с детства болеет астмой и поэтому принимает лекарства, в состав которых входит сальбутамол.

Это вещество не является допингом, если его присутствие в анализах составляет не больше 1000 нанограмм на миллилитр. Количество найденного в пробе Фрума сальбутамола не уточняется, однако в пресс-релизе говорится о превышении стандартной для британца нормы.

32-летний Фрум — четырёхкратный победитель самой престижной велогонки мира "Тур де Франс" и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

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