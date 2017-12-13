Вратарь "Милана" хочет покинуть клуб из-за морального насилия

Как сообщает газета Corriere della Sera, 18-летний Джанлуиджи Доннарумма намерен аннулировать соглашение с миланской командой, так как подписывал его под давлением.

По данным итальянской прессы, преемник Джанлуиджи Буффона в воротах сборной Италии и один из самых талантливый молодых европейских голкиперов — Доннарумма — стал жертвой психологического воздействия в "Милане".

Агент футболиста Мино Райола в содействии с адвокатами уже направили в клуб письмо с требованием аннулировать контракт Доннаруммы из-за морального насилия. Сообщается, что в августе этого года юный воспитанник красно-чёрных не совсем добровольно подписывал трудовое соглашение с командой, в ходе переговоров он подвергся серьёзному психологическому насилию.

В случае если факт воздействия на голкипера будет доказан, то в соответствии с Гражданским кодексом Италии это станет достаточным основанием для расторжения договора между Доннаруммой и "Миланом". Отмечается, что это может произойти ещё до открытия летнего трансферного окна. По данным ряда СМИ, на Доннарумму претендуют сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых "Реал" и ПСЖ.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма выступает в основной команде "Милана" с 2015 года. Действующий контракт голкипера с красно-чёрными рассчитан до 2021 года, годовая зарплата — порядка €6 миллионов.