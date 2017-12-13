Такой хоккей нам нужен! Почему Кубок Первого канала — 2017 уже лучший в истории

Сегодня вечером матчами Канада — Южная Корея и Чехия — Финляндия стартует хоккейный Кубок Первого канала. Лайф рассказывает, почему нынешний турнир — самый ожидаемый и самый важный за всю историю существования российского этапа Евротура.

Что уникального?

Впервые на российском этапе Евротура такая богатая география: есть сборная и из Северной Америки, и из Азии. А именно — Канада и Южная Корея. Южнокорейцы готовятся к домашней Олимпиаде и в прошлом году впервые в истории вышли в высший дивизион чемпионата мира по хоккею. Канадцы наигрывают свой четвёртый-пятый по силе состав, который сколотили из хоккеистов, выступающих в Старом Свете. 19 канадских хоккеистов выступают в КХЛ (из них 12 — в России).

Сказать что-то о звёздах южнокорейского хоккея сложно. Среди корейцев есть несколько натурализованных канадцев, но все они играют в Азиатской хоккейной лиге. Лишь один — Александр Планте — имеет опыт выступлений в НХЛ (10 матчей). В Азиатской лиге, кстати, есть и российский клуб "Сахалин", ставший вторым в сезоне 2016/17. Проиграл он в финале как раз корейцам — команде "Анян Халла", базовой для сборной.

Чем важен?

До Олимпийских игр в Пхёнчхане — 57 дней. В Москве мы увидим сразу половину всех участников олимпийского хоккейного турнира в оптимальных составах. Среди них — пять явных фаворитов. При таких входных данных российский этап Евротура не проходил никогда.

Тем важнее успешное выступление сборной России, которая в Пхёнчхане в отсутствие энхаэловцев обязана бороться за золото даже под именем "Олимпийские атлеты из России". Напомним, что последнюю победу в хоккее на Играх наши одержали именно под флагом МОК.

Матч Россия — Канада

16 декабря в Ледовом дворце ВТБ состоится игра Россия — Канада, первая в нашей стране с Кубка Балтики 1999 года. Тогда наши разгромили "кленовые листья" со счётом 8:2. С тех пор россияне четырежды бились с заклятыми соперниками в гостях, три матча проиграли, а один — финал чемпионата мира 2008 года — выиграли.

Вообще же в 1990-х приезд родоначальников хоккея в Москву на Кубок Балтики был доброй традицией. Правда, почти каждый год они занимали на турнире последние места.

Официально почти все билеты раскуплены, но в наличии остаётся несколько десятков квитков от 5500 до 9500 рублей. На сайтах посредников самые дешёвые предложения — около 2000 рублей.

Расписание

13 декабря

19:30. Канада — Южная Корея

20:30. Чехия — Финляндия (матч играется в Праге)

14 декабря

19:30. Россия — Швеция

15 декабря

15:00. Финляндия — Южная Корея

19:30. Чехия — Канада

16 декабря

13:00. Южная Корея — Швеция

17:00. Россия — Канада

17 декабря

13:00. Швеция — Чехия

17:00. Россия — Финляндия

Состав сборной России

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА).

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все — ЦСКА), Илья Любушкин ("Локомотив").

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все — СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все — ЦСКА).

Главный тренер — Олег Знарок.