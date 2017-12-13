Знарок назвал капитана сборной России на Кубок Первого канала

Главный тренер сообщил, что на российском этапе Еврохоккейтура национальную команду возглавит 34-летний форвард петербургского СКА — Илья Ковальчук.

Олег Знарок отметил, что ассистентами капитана станут форварды СКА и ЦСКА — Сергей Широков и Сергей Андронов соответственно. Также тренер сообщил, кто будет защищать ворота сборной во время турнира.

— На турнире сыграют Василий Кошечкин ("Металлург") и Илья Сорокин (ЦСКА). Команде нужен опытный вратарь, поэтому мы и выбрали Кошечкина. Мы знаем, что Василий неплохо играет в плей-офф, — отметил специалист.

Кроме того, Знарок рассказал, что состав сборной России на Кубке Первого канала почти такой же, каким будет на Олимпиаде в Пхёнчхане.

— Состав на домашний этап Евротура процентов на 90 будет совпадать с олимпийским, — заявил Знарок. — Дацюк не сыграет на турнире. Пока мы решили не задействовать, потому что после травмы он ещё не набрал кондиции.

Напомним, Кубок Первого канала стартует сегодня и продлится до 17 декабря. Сборной России предстоят матчи против Швеции (14 декабря), Канады (16) и Финляндии (17).