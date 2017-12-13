ФХР: МОК поддерживает участие женской сборной России по хоккею в Олимпиаде

Как рассказал вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, последние решения МОК по антидопинговым нарушениям российских хоккеисток не должны повлиять на участие сборной в Олимпиаде.

— Мы разговариваем по этому поводу с ИИХФ (Международная федерация хоккея. — Прим. Лайфа). Вместе с МОК нам дали понять, что они поддерживают выступление женской сборной. Есть вопросы по составу, мы будем обсуждать их с Рене Фазелем, который сейчас находится в Москве.

По мужчинам сомнений никаких нет. Также в Пхёнчхан без проблем могут ехать Владислав Третьяк (Глава ФХР. — Прим. Лайфа) и Игорь Никитин (Работавший в тренерском штабе сборной в Сочи. — Прим. Лайфа). В докладе комиссии Шмида написано — к мужской хоккейной сборной претензий нет.

Форма? Форма будет на 90% такая, какой была изначально. Она сшита, но есть определённые технические вопросы. Мы всё равно называем и будем называть свою команду сборной России, тем более что в названии есть слово "Россия", — рассказал журналистам в преддверии Кубка Первого канала Ротенберг.