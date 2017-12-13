Мутко жёстко разобрался с полицейскими после матча Россия — Аргентина

Об этом сегодня рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

По словам Прядкина, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко по окончании товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1) на обновлённых "Лужниках" разобрался с сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность на игре.

— Если говорить о проблемах с выходом болельщиков с матча Россия — Аргентина, то там был определённый перегиб, хоть я и не хочу обидеть нашу полицию. Но было жёсткое разбирательство Виталия Мутко с нашими правоохранительными органами. Эту тему мы закрыли, — заявил Прядкин.

Напомним, на футбольном матче Россия — Аргентина был установлен рекорд посещаемости домашних встреч нашей национальной команды: в "Лужниках" собралось 78 тысяч 750 человек. По окончании встречи тысячи людей проблематично, затратив несколько часов, выбирались с территории московского стадиона.