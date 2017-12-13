Икер Касильяс готов разорвать контракт с "Порту"

36-летний выдающийся испанский голкипер недоволен отсутствием игровой практики и в ближайшие дни намерен покинуть португальский футбольный клуб.

Как информирует Football Espana, Касильяс может сменить клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна. Основная причина вероятного трансфера — недовольство голкипера своим положением в "Порту".

Сезон 2016/17 в чемпионате Португалии Касильяс начинал как основной голкипер "драконов", однако уже на протяжении шести встреч уступал место в воротах более молодому коллеге — 24-летнему португальцу Жозе Са.

По информации испанских журналистов, следующим клубом в карьере Касильяса с большой долей вероятности станет "Ньюкасл Юнайтед". Кроме того, Касильяс в сфере интересов и других команд АПЛ, в частности "Ливерпуля".

Напомним, контракт Касильяса с "Порту" истекает в июне 2018 года.

Икер Касильяс в составе сборной Испании стал чемпионом мира 2010 года и дважды (2008, 2012) выигрывал первенство Европы. Вместе с "Реалом" голкипер три раза был триумфатором Лиги чемпионов (2000, 2002, 2014).