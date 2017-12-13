"Спартак" и ЦСКА заплатят миллион за поведение своих фанатов на дерби

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам 20-го тура чемпионата России выписал командам финансовые санкции.

Так, по итогам дерби "Спартак" и ЦСКА на двоих получили штраф миллион рублей. Красно-белым поведение своих фанатов обойдётся в 600 тысяч, армейцы заплатят за своих 400. Напомним, воскресный матч на "Открытие-арене" дважды на несколько минут прерывался из-за сильной задымлённости поля.

— За матч "Спартак" — ЦСКА — за использование и бросание пиротехники и неправомерное поведение зрителей — "Спартак" оштрафован на 500 тысяч рублей. За скандирование нецензурной лексики — на 100 тысяч. ЦСКА оштрафован на 350 тысяч за пиротехнику и действия зрителей и ещё на 50 тысяч — за скандирование ненормативной лексики, — заявил после заседания глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кроме того, за использование главой Чеченской Республики громкоговорителя во время матча "Ахмат" — "Зенит" (0:0) на 40 тысяч наказан грозненский клуб.

Ленинградский "Тосно" получил куда более серьёзный ущерб: за нецензурное оскорбление судейской бригады в матче против "Локомотива" (1:3) на две игры дисквалифицирован основной вратарь "Тосно" Давид Юрченко.