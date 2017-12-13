Допуском россиян к Олимпиаде займётся член МОК от страны, где нет зимнего спорта

Как сообщила Лайфу пресс-служба Международного олимпийского комитета, рабочую группу по реализации решения исполнительного комитета от 5 декабря возглавит член исполкома Николь Хёвертс, представитель Арубы.

Хёвертс была в числе тех, кто принимал решение о допуске российских спортсменов к Играм в Пхёнчхане в нейтральном статусе.

Генеральному секретарю национального олимпийского комитета Арубы 53 года, она принимала участие в Играх 1984 года в составе сборной Нидерландских Антил — в соревнованиях по синхронному плаванию. По окончании спортивной карьеры работала в Правительстве Арубы. В МОК — с 2006 года.

Аруба — остров на юге Карибского моря, относится к группе Малых Антильских островов. Входит в состав Нидерландов как самоуправляемое государственное образование. Площадь суши — 193 кв. км, что чуть больше одного административного округа Москвы. Численность населения — около 110 тысяч человек.

Отметим, что за всю историю существования Арубы ни один уроженец этого острова не участвовал в зимних Олимпийских играх. На официальном сайте Олимпийского комитета Арубы о развитии зимнего спорта также ничего не говорится. Последняя запись датируется 17 мая 2013 года и посвящена баскетбольному тренеру, бывшему легкоатлету доктору Куко Пачеко.

Напомним, ранее глава ОКР Александр Жуков объявил, что 15 декабря в Лозанне состоится встреча представителей России и рабочей группы МОК, на которой будут обсуждаться детали участия нейтральных спортсменов в Олимпиаде.