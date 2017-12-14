Кошечкин защитит ворота сборной России в матче против Швеции

Старший тренер российской национальной команды хоккеистов Хайрис Витолиньш сообщил, в каком составе наша команда выйдет на первый матч в рамках Кубка Первого канала.
Вратари:
Василий Кошечкин и Илья Сорокин.
Составы звеньев сборной России:
Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук — Вадим Шипачев — Сергей Калинин;
Никита Нестеров — Богдан Киселевич, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников;
Алексей Марченко — Динар Хафизуллин, Никита Гусев — Максим Шалунов — Кирилл Капризов;
Егор Яковлев — Артём Зуб, Сергей Широков — Илья Каблуков — Евгений Кетов.
Напомним, матч Россия — Швеция стартует сегодня на льду ледовой арены ВТБ, начало трансляции в 19:30 по московскому времени.
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