Кошечкин защитит ворота сборной России в матче против Швеции

Читайте также

Кошечкин защитит ворота сборной России в матче против Швеции

561

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Старший тренер российской национальной команды хоккеистов Хайрис Витолиньш сообщил, в каком составе наша команда выйдет на первый матч в рамках Кубка Первого канала.

Вратари:

Василий Кошечкин и Илья Сорокин.

Составы звеньев сборной России:

Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук — Вадим Шипачев — Сергей Калинин;

Никита Нестеров — Богдан Киселевич, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников;

Алексей Марченко — Динар Хафизуллин, Никита Гусев — Максим Шалунов — Кирилл Капризов;

Егор Яковлев — Артём Зуб, Сергей Широков — Илья Каблуков — Евгений Кетов.

Напомним, матч Россия — Швеция стартует сегодня на льду ледовой арены ВТБ, начало трансляции в 19:30 по московскому времени.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!