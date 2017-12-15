Яна Кудрявцева: Когда мы готовились к ОИ, на допинг нас проверяли каждый день

Именитая гимнастка, рекордсменка и просто красивая девушка поведала Лайфу о планах на будущее, взаимоотношениях со своей подругой Маргаритой Мамун, а также рассказала немного о личной жизни.

Гимнастке Яне Кудрявцевой всего 20 лет, но в свои годы она является 13-кратной чемпионкой мира, 11-кратной чемпионкой Европы и серебряным призёром олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро. Более того, Яна — самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.

Летом 2016 года ни у кого не было сомнений, что на Играх в Рио она возьмёт золото. Тем более выросла Яна в семье олимпийского чемпиона. Её отец — знаменитый пловец Алексей Кудрявцев. Но в соревнованиях по индивидуальному многоборью практически в самом конце своей программы она потеряла булаву... Золото досталось её подруге Маргарите Мамун, а Яне — серебро.

Сразу после Олимпиады девушка ушла из большого спорта. О том, чем сейчас занимается Кудрявцева и увидим ли мы её ещё на ковре, Яна сама рассказала Лайфу.

— Сейчас в основном провожу мастер-классы в различных городах России. Но мой первый класс прошёл в Мексике, — поделилась гимнастка. — В программу мастер-класса входит: общая физическая подготовка, предметная подготовка, фото и автограф-сессия. Также периодически снимаюсь в различных проектах. А 28 декабря в Москве состоится шоу олимпийских чемпионов "За спорт! Город будущего", в котором я приму участие с показательным выступлением.

Good morning @center_viner Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) Авг 19 2017 в 11:03 PDT

— То есть поклонники могут вас уже совсем скоро увидеть вновь в деле?

— Да, и я приглашаю всех! Это будет очень красивое и захватывающее представление для всей семьи. Тематика шоу — космос. В центре постановки — история юной спортсменки-гимнастки и робота Теспиана. В этом шоу примут участие много легендарных гимнастов и звёзды цирка.

— Не могу не спросить, как у вас обстоят дела с ногой? Удалось залечить травму из-за которой вы завершили карьеру?

— Сейчас нет таких больших нагрузок, которые были раньше, когда я тренировалась, поэтому нога особо не беспокоит. Бывает, что реагирует на погоду.

— Вы завершили профессиональную карьеру окончательно или ещё есть желание побороться за золото Олимпийских игр?

— В спорте я провела 15 лет, и у меня уже появились проблемы со здоровьем. Устала морально. Поэтому приняла решение завершить карьеру. По поводу возвращения я точно сказать не могу, но всё возможно!

"Российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду"

— Совсем скоро начнутся зимние Олимпийские игры. На российских спортсменов со всех сторон оказывается сильное давление. Как вы восприняли новость об отстранении сборной России?

— Это ужасная новость для всех российских спортсменов! Конечно, обидно. Но я хочу пожелать им большой удачи! Пусть борются до конца. Дай бог, всё поменяется!

— Как вы считаете, нужно ли ехать спортсменам под нейтральным флагом, но в статусе "олимпийский атлет из России"? Мнения на этот счёт разделились...

— Как спортсменка, я понимаю весь труд людей, которые готовились и шли к Олимпиаде, к своей цели. Конечно, я считаю, что им нужно выступить на Играх. Я многого не понимаю в политике, поэтому делать великих высказываний не хочется.

— А вообще гимнасток часто навещают допинг-офицеры? Ведь наши представительницы этого вида спорта много лет являются мировыми лидерами, а, как мы все уже поняли, под натиск попадают как раз сильнейшие спортсмены.

— Да, часто. Например, когда мы готовились к Олимпийским играм, на допинг нас проверяли практически каждый день.

— В период соревнований вы сами следили за тем, что принимаете?

— Когда я тренировалась, у нас на базе в Новогорске была целая команда врачей, которая за этим и следила.

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) Дек 13 2017 в 5:40 PST

"Выступая под песню "Любэ", испытала настоящую гордость за страну"

— Как сейчас у вас складываются отношения с Ириной Винер-Усмановой? После вашего ухода из большого спорта поддерживаете отношения с ней?

— Поддерживаем, конечно. Перед чемпионатом мира в Пезаро Ирина Александровна приглашала меня на контрольную тренировку в Новогорск. Я приезжала посмотреть и что-то подсказать.

— У вас достаточно разные музыкальные композиции были в выступлениях. Кто занимается выбором музыки?

— Выбирали вместе с личным тренером, Еленой Львовной Карпушенко. Также советовались с Ириной Александровной Винер-Усмановой.

— А какая из всех композиций вам нравилась больше всего?

— Из последнего сезона могу выделить упражнение с обручем под известную композицию "Любэ" "Выйду ночью в поле с конём...". Это, наверное, первая музыка, выступая под которую, я испытывала гордость за страну!

— Всем известно, что вы с Маргаритой Мамун — подруги. Не тяжело выступать и соревноваться против близкого человека?

— Не тяжело, потому что мы всегда друг друга поддерживали. Если я допускала какую-то ошибку, теряла или не докручивала поворот, я всегда очень болела за Риту, искренне. Какого-то особенного настроя на такие соревнования не было.

"Меня тяжело довести до слёз"

— В "Инстаграме" все следили за вашим романом с футболистом "Зенита", выступающим сейчас на правах аренды в "Ростове", Артуром Юсуповым. Но в последнее время вы перестали публиковать совместные фотографии…

— Не очень бы хотелось обсуждать свою личную жизнь, но скажу вам по секрету: да, мы больше не вместе.

19 Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) Сен 30 2016 в 2:37 PDT

— На многих вы производите впечатление человека с железным характером. Такая ли вы на самом деле?

— Точно ответить на этот вопрос не могу, со стороны, думаю, виднее. Я бы себя охарактеризовала, как настойчивая и требовательная.

— А что может заставить вас заплакать в обычной жизни?

— На самом деле меня очень тяжело довести до слёз. Должно произойти что-то такое невероятное! Например, проиграть Олимпийские игры.

— Ну и, напоследок, в преддверии Нового года, подведите, пожалуйста, итоги. Чем вам запомнился 2017 год?

— Были моменты как хорошие, так и плохие. Хотелось бы, чтобы всё самое лучшее из уходящего года перешло в год грядущий.

— А какие планы на 2018 год?

— Пока могу сказать про ближайшие только. В начале года будут мастер-классы за границей: Испания, Египет, а также по городам России.