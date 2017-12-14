Фанаты "Милана" довели 18-летнего вратаря до слёз

Голкипер красно-чёрных Джанлуиджи Доннарумма расплакался перед матчем 1/8 финала Кубка Италии "Милан" — "Верона" (3:0) из-за обидного баннера.

Во время разминки с трибун болельщиков "Милана" доносились оскорбительные кричалки в адрес голкипера команды, а позже фанаты развернули баннер, адресованный Доннарумме.

"Моральное насилие за 6 миллионов в год и контракт для брата-паразита? Убирайся, терпение лопнуло!" — гласил текст на растяжке.

Перед началом матча в раздевалке "Милана" 18-летний Доннарумма разрыдался, и капитану команды Леонардо Бонуччи пришлось успокаивать юного одноклубника.

Отметим, фраза про "брата-паразита" — напоминание об одном из условий продления контракта Доннаруммы с "Миланом". Тогда частью сделки стал пункт, по которому клуб предложил работу не только Джанлуиджи, но и его старшему брату и тоже голкиперу — 27-летнему Антонио Доннарумме.

Кроме того, перед матчем с "Вероной" в ряде СМИ появилась информация о том, что Джанлуиджи Доннарумма с помощью своего агента Мино Райолы отправил руководству "Милана" письмо с требованием аннулировать его контракт ввиду серьёзного психологического давления, под которым голкипер подписывал документ.

Доннарумма продлил контракт с "Миланом" до конца июня 2021-го летом этого года. Зарплата голкипера по договору составит €6 миллионов в год.