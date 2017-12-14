Малкин устроил гонку на заливочной машине — видео

Хоккеист сборной России и "Питтсбург Пингвиз" Евгений Малкин посоревновался со своим напарником по команде Синди Кросби в гонках на заливочных машинах. Россиянин и канадец должны были как можно быстрее пройти предложенный маршрут.
GAME ON!— Pittsburgh Penguins (@penguins) 13 декабря 2017 г.
It's Crosby vs. Malkin in a zamboni race for the ages.
This has to be our best @keybank challenge yet. pic.twitter.com/EDYslOyO00
Первым финишировал в этой гонке Малкин.
— Это было весело, — признался российский хоккеист.
- Популярные
- По времени