Малкин устроил гонку на заливочной машине — видео

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Малкин устроил гонку на заливочной машине — видео

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Хоккеист сборной России и "Питтсбург Пингвиз" Евгений Малкин посоревновался со своим напарником по команде Синди Кросби в гонках на заливочных машинах. Россиянин и канадец должны были как можно быстрее пройти предложенный маршрут.

Первым финишировал в этой гонке Малкин.

— Это было весело, — признался российский хоккеист.

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