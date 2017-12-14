"Локомотив" и "Спартак" сыграют 4 марта в Черкизове

Чемпионат России по футболу возобновится 2 марта 2018 года. Первым матчем после перерыва станет "Анжи" — "Рубин". Интересно, что уже в 21-м туре состоится московское дерби "Локомотив" — "Спартак". Эта встреча пройдёт в Черкизове 4 марта в 16:30 по московскому времени.
#ЧемпионатРоссии #РФПЛ 21-й тур: #ЦСКАУрал#АнжиРубин#ЗенитАмкар#КраснодарРостов#СКАТосно#УфаДинамо #ЛокомотивСпартак#АрсеналАхмат pic.twitter.com/W9u0LP1YjS— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 14 декабря 2017 г.
#ЧемпионатРоссии #РФПЛ 22-й тур: #АмкарАрсенал#УфаАнжи#ДинамоКраснодар#ТосноРубин#УралЛокомотив— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 14 декабря 2017 г.
#АхматЦСКА#РостовЗенит#СпартакСКА pic.twitter.com/S6X99aXRzP
#ЧемпионатРоссии #РФПЛ 23-й тур: #СКАУрал#АрсеналРостов#КраснодарУфа#АнжиТосно#ЦСКААмкар#ЗенитДинамо#ЛокомотивАхмат#РубинСпартак pic.twitter.com/w8S0qh4nWe— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 14 декабря 2017 г.
Расписание остальных туров будет опубликовано после завершения игр 1/16 финала Лиги Европы и 1/4 Кубка России.
Отметим, что ранее РФС объявил, что финал Кубка России пройдёт 9 мая в Волгограде.
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