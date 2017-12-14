"Локомотив" и "Спартак" сыграют 4 марта в Черкизове

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"Локомотив" и "Спартак" сыграют 4 марта в Черкизове

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов 

На официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги опубликовали расписание на первые три тура после зимнего перерыва.

Чемпионат России по футболу возобновится 2 марта 2018 года. Первым матчем после перерыва станет "Анжи" — "Рубин". Интересно, что уже в 21-м туре состоится московское дерби "Локомотив" — "Спартак". Эта встреча пройдёт в Черкизове 4 марта в 16:30 по московскому времени.

Расписание остальных туров будет опубликовано после завершения игр 1/16 финала Лиги Европы и 1/4 Кубка России.

Отметим, что ранее РФС объявил, что финал Кубка России пройдёт 9 мая в Волгограде.

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