"Да пребудет с нами Сила". Черчесов и Ко превратились в героев "Звёздных войн"

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"Да пребудет с нами Сила". Черчесов и Ко превратились в героев "Звёздных войн"

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Ровно полгода осталось до чемпионата мира. Да пребудет с нами Сила! Кстати, сегодня в России премьера новых "Звёздных войн". Собираетесь? — поинтересовались на официальной странице нашей национальной сборной по футболу, разместив фотографию со Станиславом Черчесовым, Денисом Глушаковым, Фёдором Смоловым, Романом Нойштедтером, Игорем Акинфеевым и Аланом Дзагоевым в образах героев этого фильма.

Оригинальная афиша выглядит так:

<p>Фото: © Соцсети</p>

Отметим, что сегодня в России вышла новая часть известной американской саги.

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