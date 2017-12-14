"Да пребудет с нами Сила". Черчесов и Ко превратились в героев "Звёздных войн"

— Ровно полгода осталось до чемпионата мира. Да пребудет с нами Сила! Кстати, сегодня в России премьера новых "Звёздных войн". Собираетесь? — поинтересовались на официальной странице нашей национальной сборной по футболу, разместив фотографию со Станиславом Черчесовым, Денисом Глушаковым, Фёдором Смоловым, Романом Нойштедтером, Игорем Акинфеевым и Аланом Дзагоевым в образах героев этого фильма.
Ровно полгода осталось до чемпионата мира! @fifaworldcup_ru— Сборная России (@TeamRussia) 14 декабря 2017 г.
Да пребудет с нами сила!
Кстати, сегодня в России премьера новых "Звездных войн", собираетесь? @StarWarsRussia @smolovfedor_90 @DGlushakov8 pic.twitter.com/Wf5Y2umttJ
Оригинальная афиша выглядит так:
Отметим, что сегодня в России вышла новая часть известной американской саги.
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