Россиянин Соболев завоевал золото на этапе Кубка мира по сноуборду

Российский сноубордист Андрей Соболев стал первым в финале этапа Кубка мира в дисциплине параллельный гигантский слалом, который состоялся в итальянской Карецце. Второй — швейцарец Невин Галмарини. Третье место также осталось за представителем Швейцарии Дарио Кавицелем.
Отметим, что россиянин Вик Уайлд показал четвёртый результат.
У женщин победу одержала чешка Эстер Ледечка. Второе место досталось Ине Мещик (Австрия), а замкнула тройку немецкая сноубордистка Рамона Хофмайстер.
Россиянка Алёна Заварзина лишь четвёртая.
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