Россиянин Соболев завоевал золото на этапе Кубка мира по сноуборду

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Россиянин Соболев завоевал золото на этапе Кубка мира по сноуборду

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович 

Российский сноубордист Андрей Соболев стал первым в финале этапа Кубка мира в дисциплине параллельный гигантский слалом, который состоялся в итальянской Карецце. Второй — швейцарец Невин Галмарини. Третье место также осталось за представителем Швейцарии Дарио Кавицелем.

Отметим, что россиянин Вик Уайлд показал четвёртый результат.

У женщин победу одержала чешка Эстер Ледечка. Второе место досталось Ине Мещик (Австрия), а замкнула тройку немецкая сноубордистка Рамона Хофмайстер.

Россиянка Алёна Заварзина лишь четвёртая.

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