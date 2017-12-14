Президент "Реал Сосьедад" обвинил сотрудников "Зенита" в проносе файеров

В разговоре с изданием AS Хокин Аперрибай заявил, что работники сине-бело-голубых помогли своим болельщикам пронести пиротехнику на матч шестого тура Лиги Европы.

По словам Аперрибая, сотрудники петербургского клуба, воспользовавшись тем, что их, в отличие от простых фанатов, не обыскивали при входе на местный стадион, пронесли на матч файеры.

— Произошедшее в четверг — это позор. На матче было 140 полицейских и 180 сотрудников службы безопасности. Российских болельщиков обыскали до того, как они попали на стадион. Мы считаем, что сотрудники "Зенита", которых никто не обыскивал, отдали файеры своим болельщикам. Об этом мы сообщили в дисциплинарный комитет УЕФА. Надеемся, в отношении "Зенита" примут определённые меры, — сказал Аперрибай.

Напомним, матч "Реал Сосьедад" — "Зенит" завершился победой гостей — 1:3. После встречи УЕФА за поведение болельщиков сине-бело-голубых на выезде открыл дисциплинарное дело в отношении петербуржцев.