На этапе Кубка мира во время награждения Соболева перепутали гимн России

В Италии во время торжественной церемонии награждения 28-летнего россиянина золотом за победу в финале турнира по сноуборду включили старый гимн РФ.

Информация об этом появилась в официальном "инстаграме" Федерации сноуборда России. Один из пользователей соцсети заметил, что во время награждения Андрея Соболева заиграл не современный гимн РФ, а старый.

— Во время церемонии награждения Андрея Соболева организаторы вместо нынешнего гимна России включили старый, времён Ельцина (на музыку Глинки). Обязательно нужно подавать протест и требовать официальных извинений, — написал пользователь "Инстаграма".

Отметим, в ФСР ответили, что непременно потребуют извинений за ошибку.

Напомним, Андрей Соболев стал первым в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира на горнолыжном курорте "Карецца".