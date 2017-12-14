На этапе Кубка мира во время награждения Соболева перепутали гимн России

Информация об этом появилась в официальном "инстаграме" Федерации сноуборда России. Один из пользователей соцсети заметил, что во время награждения Андрея Соболева заиграл не современный гимн РФ, а старый.
— Во время церемонии награждения Андрея Соболева организаторы вместо нынешнего гимна России включили старый, времён Ельцина (на музыку Глинки). Обязательно нужно подавать протест и требовать официальных извинений, — написал пользователь "Инстаграма".
Отметим, в ФСР ответили, что непременно потребуют извинений за ошибку.
Напомним, Андрей Соболев стал первым в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира на горнолыжном курорте "Карецца".
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