Легков присоединился к движению Putin Team

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Легков присоединился к движению Putin Team

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф 

Об этом 34-летний российский лыжник сообщил на своей странице в "Инстаграме", отметив, что у него общие цели с этой командой.

— Дорогие друзья, рад вам сообщить, что я присоединяюсь к дружной команде Putin Team, потому что у нас общие ценности, главная из которых — гордость за нашу великую родину, — написал Александр Легков.

Также он пригласил всех открыть лыжный сезон 16 декабря в подмосковном Пересвете, где пройдёт лыжная гонка.

Дорогие друзья! Рад вам сообщить, что присоединяюсь к дружной команде #putinteam! Потому что у нас общие ценности, главная из которых – гордость за нашу великую Родину, за Россию. Я приглашаю вас вместе открыть лыжный сезон! В субботу, 16 декабря, на трассе Метеор, в подмосковном Пересвете, пройдет лыжная гонка. Мы хотим поддержать нашу олимпийскую сборную. Ребята едут в Корею с Россией в сердце, едут побеждать и только побеждать! Покажем, что мы – в одной команде! Приходите всей семьей! #putinteam #россиявмоемсердце #pt #командапутина

Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov)

Напомним, что о создании Putin Team объявил в начале ноября этого года российский хоккеист Александр Овечкин.

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