Легков присоединился к движению Putin Team

Об этом 34-летний российский лыжник сообщил на своей странице в "Инстаграме", отметив, что у него общие цели с этой командой.

— Дорогие друзья, рад вам сообщить, что я присоединяюсь к дружной команде Putin Team, потому что у нас общие ценности, главная из которых — гордость за нашу великую родину, — написал Александр Легков.

Также он пригласил всех открыть лыжный сезон 16 декабря в подмосковном Пересвете, где пройдёт лыжная гонка.

Напомним, что о создании Putin Team объявил в начале ноября этого года российский хоккеист Александр Овечкин.