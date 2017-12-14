Легков присоединился к движению Putin Team

— Дорогие друзья, рад вам сообщить, что я присоединяюсь к дружной команде Putin Team, потому что у нас общие ценности, главная из которых — гордость за нашу великую родину, — написал Александр Легков.
Также он пригласил всех открыть лыжный сезон 16 декабря в подмосковном Пересвете, где пройдёт лыжная гонка.
Дорогие друзья! Рад вам сообщить, что присоединяюсь к дружной команде #putinteam! Потому что у нас общие ценности, главная из которых – гордость за нашу великую Родину, за Россию. Я приглашаю вас вместе открыть лыжный сезон! В субботу, 16 декабря, на трассе Метеор, в подмосковном Пересвете, пройдет лыжная гонка. Мы хотим поддержать нашу олимпийскую сборную. Ребята едут в Корею с Россией в сердце, едут побеждать и только побеждать! Покажем, что мы – в одной команде! Приходите всей семьей! #putinteam #россиявмоемсердце #pt #командапутина
Напомним, что о создании Putin Team объявил в начале ноября этого года российский хоккеист Александр Овечкин.
- Популярные
- По времени