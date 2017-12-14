Сборная России обыграла Швецию на старте Кубка Первого канала

Подопечные Олега Знарка победили шведов со счётом 3:1 в первом матче домашнего этапа Еврохоккейтура, который состоялся на арене "ВТБ Ледовый дворец".

"Красная машина" под руководством Знарка начала свой первый матча на Кубке Первого канала очень уверенно, но открыть счёт им не удалось. Нападающий шведской команды Фредрик Петтерссон стал автором первого гола. Помог ему забросить шайбу в ворота Василия Кошечкина Джоэль Лундквист. Но недолго грустили российские болельщики. Спустя всего несколько минут Сергей Калинин сравнял счёт — 1:1.

Во втором временном отрезке игрок петербургского СКА Вячеслав Войнов увеличил преимущество, а в третьем периоде сборная России, благодаря буллиту Никиты Гусева, укрепила своё преимущество. Как итог — 3:1.

Следующим соперником нашей сборной станет Канада. Суперматч состоится 16 декабря в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что Кубок Первого канала стартовал в Москве 13 декабря и продлится до 17 числа этого месяца.

Еврохоккейтур. Второй этап.

Россия — Швеция — 3:1

Голы: Петтерссон (09:24, 0:1), Калинин (12:52, 1:1), Войнов (34:14, 2:1), Гусев (41:56, 3:1).