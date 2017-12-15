СМИ: Один из лидеров "Барсы" покидает команду

По информации испанского издания Sport, 33-летний Хавьер Маскерано в ближайшие дни объявит об уходе из каталонского клуба.

Ссылаясь на собственный источник в "Барсе", Sport сообщает, что решение Маскерано окончательное и едва ли изменится. Аргентинский защитник намерен покинуть "Барселону" уже в зимнее трансферное окно. Также отмечается, что руководство сине-гранатовых готово обеспечить своему выдающемуся футболисту беспроблемный трансфер в один из китайских клубов — Маскерано попал в сферу интересов "Хэбей Чайна Форчун". По некоторым данным, китайцы готовы заплатить за защитника порядка €6 миллионов.

Напомним, Хавьер Маскерано стал игроком "Барсы" летом 2010 года. В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал чемпионат Испании (2011, 2013, 2015, 2016) и два раза — Лигу чемпионов (2011, 2015). В составе национальной сборной Аргентины Маскерано стал двукратным Олимпийским чемпионом (2004, 2008).