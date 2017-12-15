Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Фото: © Jeff Curry-USA TODAY Sport

24-летний российских форвард "Тампы-Бэй" вышел на первую строчку рейтинга самых результативных игроков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по системе "гол+пас".

В минувшем матче регулярного чемпионата "Аризона" — "Тампа" Кучеров отличился дважды, записав на свой счёт гол и результативную передачу.

Теперь в активе россиянина 44 очка (22 гола и 22 результативных передачи. — Прим. Лайфа). Кучеров обогнал партнёра по команде — 27-летнего канадца Стивена Стэмкоса — и стал лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне.

Добавим, матч "Аризоны Койотис" и "Тампы-Бэй Лайтнинг" завершился уверенной победой гостей — 4:1.

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