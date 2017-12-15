Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

В минувшем матче регулярного чемпионата "Аризона" — "Тампа" Кучеров отличился дважды, записав на свой счёт гол и результативную передачу.
Keep climbing, Kuch. #TBLvsARI pic.twitter.com/zJiqozgAmo— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 15 декабря 2017 г.
Теперь в активе россиянина 44 очка (22 гола и 22 результативных передачи. — Прим. Лайфа). Кучеров обогнал партнёра по команде — 27-летнего канадца Стивена Стэмкоса — и стал лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне.
Добавим, матч "Аризоны Койотис" и "Тампы-Бэй Лайтнинг" завершился уверенной победой гостей — 4:1.
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