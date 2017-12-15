"Зима близко". "Амкар" на грани закрытия

Исполнительный директор пермского футбольного клуба Денис Маслов сообщил о тяжёлой финансовой ситуации в команде.

В интервью официальному сайту "Амкара" Маслов отметил, что несколько дней назад руководителям пермяков объявили об отсутствии какого-либо финансирования даже "на жизнь".

— На днях руководители клуба встречались с министром спорта, и там было объявлено, что финансирования не будет не то что на селекцию, а вообще на жизнь, — заявил Маслов. — Так что, возможно, нам придётся отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за "Амкар" сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать.

Специалист ответил и на вопрос о том, удастся ли сохранить основной состав "Амкара".

— Позиция клуба — не продавать игроков без крайней необходимости. Но тут впору вспомнить знаменитую фразу из модного сериала — "Зима близко"…

Ранее гендиректор пермяков Игорь Резвухин сообщил, что до сих пор не ясно, сможет ли команда продолжить участие в чемпионате России после зимней паузы.

Напомним, после 20 туров в первенстве РФПЛ "Амкар" с 21 баллом в активе занимает третье место среди 16 команд.