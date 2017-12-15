Финляндия обыграла Южную Корею. Все результаты Кубка Первого канала

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Финляндия обыграла Южную Корею. Все результаты Кубка Первого канала

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко 

Лайф приводит результаты всех матчей второго этапа Еврохоккейтура, который проходит в Москве.

Финляндия — Южная Корея — 4:1

На арене "ВТБ Ледовый дворец" сборная Финляндии обыграла команду из Южной Кореи со счётом 4:1.

Следующим соперником для финнов станет Россия. Матч состоится 17 декабря в 17:00. А южнокорейцы сыграют со шведами завтра, 16 декабря, в 13:00.

Голы: Ки Сун Ки (10:11, 0:1), Сакари Маннинен (10:37, 1:1), Петри Контиола (17:23, 2:1), Юрки Йокипакка (18:31, 3:1), Юусо Иконен (41:07, 4:1).

Все результаты

Канада — Южная Корея — 4:2

Чехия — Финлядния — 3:2 (OT)

Россия — Швеция — 3:1

Финляндия — Южная Корея 4:1

Чехия — Канада (15 декабря, 19:30)

Южная Корея — Швеция (16 декабря, 13:00)

Россия — Канада (16 декабря, 17:00)

Швеция — Чехия (17 декабря, 13:00)

Россия — Финляндия (17 декабря, 17:00)

Турнирная таблица

1. Финляндия — 4

2. Канада — 3

3. Россия — 3

4. Чехия — 2

5. Южная Корея — 0

6. Швеция — 0

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
Соавторы:
Ульяна  Аксёнова
Дмитрий  Кузнецов
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