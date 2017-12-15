Финляндия обыграла Южную Корею. Все результаты Кубка Первого канала

Финляндия — Южная Корея — 4:1
На арене "ВТБ Ледовый дворец" сборная Финляндии обыграла команду из Южной Кореи со счётом 4:1.
Следующим соперником для финнов станет Россия. Матч состоится 17 декабря в 17:00. А южнокорейцы сыграют со шведами завтра, 16 декабря, в 13:00.
Голы: Ки Сун Ки (10:11, 0:1), Сакари Маннинен (10:37, 1:1), Петри Контиола (17:23, 2:1), Юрки Йокипакка (18:31, 3:1), Юусо Иконен (41:07, 4:1).
Все результаты
Канада — Южная Корея — 4:2
Чехия — Финлядния — 3:2 (OT)
Финляндия — Южная Корея 4:1
Чехия — Канада (15 декабря, 19:30)
Южная Корея — Швеция (16 декабря, 13:00)
Россия — Канада (16 декабря, 17:00)
Швеция — Чехия (17 декабря, 13:00)
Россия — Финляндия (17 декабря, 17:00)
Турнирная таблица
1. Финляндия — 4
2. Канада — 3
3. Россия — 3
4. Чехия — 2
5. Южная Корея — 0
6. Швеция — 0
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