СМИ: Мхитаряна в МЮ заменит Озил

Британские журналисты информируют, что громкий трансфер в АПЛ произойдёт по окончании сезона 2017/18.
Подобная рокировка — идея тренера МЮ Жозе Моуринью. Португальца якобы связывают теплые дружеские отношения с Озилом со времён совместной работы в мадридском "Реале" (2010–2013. — Прим. Лайфа).
Отметим, немец до сих пор не продлил контракт со своим нынешним клубом — лондонским "Арсеналом". А Мхитарян в последних шести встречах лишь раз попадал в заявку "Юнайтед".
Напомним, Генрих Мхитарян стал игроком МЮ в июле 2016 года. Армянский футболист заключил с "дьяволами" четырёхлетнее соглашение, с зарплатой порядка €12 миллионов в год.
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