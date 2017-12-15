Гинер договорился о продаже ЦСКА "Россетям"

По информации телеграм-канала "Мутко против", президент московских армейцев намерен продать 25% акций футбольного клуба государственной компании "Россети".

Сообщается, что ПАО "Россети" и Евгений Гинер договорились о сделке по "блок-пакету" акций ПФК "ЦСКА". Крупнейшая российская и мировая энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии, намерена приобрести 25% акций футбольного клуба.

Переговоры о покупке ЦСКА длятся с лета 2017 года, и затянулись исключительно из-за бюрократических проволочек. "Россетям", как государственной компании, необходимо получить одобрение на сделку от Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). "Мутко против" заявляют, что участники сделки не сомневаются в её благополучном разрешении, так как стороны уже получили добро от Росимущества.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в конце декабря 2017 года ЦСКА официально объявят о новом владельце команды.