ФИФА грозится лишить сборную Испании ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) направила соответствующее письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF), где потребовала правительство не вмешиваться в выборы нового президента этой организации. В противном случае испанцев лишат возможности участия на ЧМ-2018.
Напомним, что временным исполняющим обязанности президента RFEF в данный момент является Хуан Падрон. Предыдущего главу федерации Анхеля Марию Вильяра отстранили от должности из-за обвинений в коррупции.
Чемпионат мира состоится в 11 городах России. Мундиаль пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Испания попала в группу В, где её соперниками являются Португалия, Марокко и Иран.
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