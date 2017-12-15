ФИФА грозится лишить сборную Испании ЧМ-2018

Как сообщает испанское издание El Pais, "Красная фурия" может не сыграть на мировом первенстве из-за политического вмешательства в выборы президента RFEF.

Международная федерация футбола (ФИФА) направила соответствующее письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF), где потребовала правительство не вмешиваться в выборы нового президента этой организации. В противном случае испанцев лишат возможности участия на ЧМ-2018.

Напомним, что временным исполняющим обязанности президента RFEF в данный момент является Хуан Падрон. Предыдущего главу федерации Анхеля Марию Вильяра отстранили от должности из-за обвинений в коррупции.

Чемпионат мира состоится в 11 городах России. Мундиаль пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Испания попала в группу В, где её соперниками являются Португалия, Марокко и Иран.