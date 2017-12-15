Поветкин победил Хаммера единогласным решением судей

В Екатеринбурге во дворце "Уралочка" завершился боксёрский поединок между "русским витязем" и немецким боксёром румынского происхождения.

38-летний российский боксёр Александр Поветкин (32–1, 23 КО) одержал победу над Кристианом Хаммером (22–4, 12 КО) в 12-раундовом поединке и защитил титул чемпиона WBO International в тяжёлом весе.

Первые три раунда боксёры осторожничали и присматривались друг к другу. 30-летний немец несколько раз действовал грязными приёмами, но преимущество оставалось за россиянином. Он наносил удары точнее. Правда, в пятом раунде Александр пропустил мощный удар от Кристиана и еле удержался на ногах. Хаммер продолжать хватать за шею Русского Витязя, и рефери наказал его, отняв одно очко. В последних раундах бокс стал зрелищнее, но лидерство стабильно оставалось за Поветкиным.

Ожидаемо победу решением судей одержал российский боксёр.

Теперь Поветкин является обязательным претендентом за титул суперчемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Таким образом, следующим оппонентом для него станет британец Энтони Джошуа.