Руководство Red Bull: У Квята начались психологические проблемы

Советник австрийской команды Хельмут Марко назвал истинные причины расставания с российским гонщиком.

— Даниил талантливее Гасли и Хартли, но его талант мы увидели лишь в первом сезоне. Затем уже начался ряд проблем: со скоростью, шинами и тормозами. Со всем тем, с чем не испытывал трудностей Даниэль Риккардо, — цитирует Хельмута Марко Motorsport. — Что-то произошло с его психологией. Мы старались помочь ему, но уверенность и скорость не возвращались. Настал момент, когда он просто замкнулся и не хотел обсуждать с нами абсолютно ничего.

Напомним, что Даниил Квят, выступавший в Toro Rosso, был исключён из команды по ходу сезона. Команда расторгла контракт с россиянином.