Мамаева призналась, что "кайфанула" от нового хита Бузовой

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Мамаева призналась, что "кайфанула" от нового хита Бузовой

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Коллаж: Life/ Фото: Соцсети

Жена футболиста "Краснодара" Павла Мамаева — Алана — написала у себя в соцсети, что ей понравилась песня Wi-Fi новоиспечённой певицы.

<p>Фото: Соцсети</p>

Ранее Лайф писал, что новую песню теледива посвятила своему бывшему мужу, футболисту московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову.

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