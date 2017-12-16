Овечкин призвал поддержать олимпийскую сборную России

Российский хоккеист, на этой неделе вошедший в список 25 лучших за всю историю НХЛ, обратился к болельщикам в преддверии гонки "Новогодняя лыжня".

— Людям всегда надо равняться на лучших, и сегодня нам есть, с кого брать пример — с живой легенды, четырёхкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова (выдающийся лыжник, выигрывал на Олимпиадах 1980 и 1984 годов. — Прим. Лайфа). Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную, чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали, что каждый из нас говорит вместе с ними: "Россия — в моём сердце!" — заявил Овечкин в эфире телеканала "360 Подмосковье".

В гонке в рамках фестиваля "Новогодняя лыжня" также принял участие отстранённый от международных лыжных соревнований (включая олимпийские) Александр Легков. Гонка прошла 16 декабря в подмосковном городе Пересвете.

Напомним, ранее вокруг Овечкина произошёл скандал в связи с его призывом бойкотировать Олимпиаду в Пхёнчхане после решения исполкома МОК о нейтральном статусе для россиян. Однако уже через несколько часов нападающий "Вашингтона" опроверг заявление, сказав, что спортсменам надо ехать в Южную Корею.