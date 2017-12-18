Легендарный тренер Мишин: Бойкот Олимпиады? Надо просто прочитать Конституцию РФ

Прославленный отечественный тренер и фигурист Алексей Николаевич Мишин в интервью Лайфу рассказал о своём видении допингового скандала вокруг российского спорта и подготовке к чемпионату России по фигурному катанию, который стартует 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Наш разговор состоялся во дворце "Юбилейный", где буквально через пару дней пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Именно он станет определяющим для выбора состава на Олимпиаду. За право поехать в Южную Корею будут сражаться две подопечные Алексея Николаевича — Алёна Леонова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева. За долгие десятилетия работы тренер воспитал не одно поколение великих российских фигуристов — Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко. На троих они взяли четыре золота Олимпийских игр.

В своём кабинете после тренировки Алексей Николаевич склонился над необычным жилетом, больше похожим на фехтовальный, — на одежде куча датчиков и проводов. Это так называемый волшебный жилет Мишина — разработка самого тренера:

— Во время прыжков от правильной группировки зависит скорость вращения. На жилете так расположены датчики, что, если ты правильно закрываешь контакты руками, возникает звук. Иногда тренер, как в восточной пословице, сто раз говорит "сахар", но во рту слаще не становится. Говорит — группируйся, а он не группируется. А здесь сразу видна работа фигуриста. Всё гениальное просто. Только наш жилет порвался, придётся теперь искать новый или думать, как чинить.

Несмотря на досаду от такой потери, Алексей Николаевич соглашается поговорить о предстоящем чемпионате России и фигурном катании в целом:

— Что думаете о чемпионате России, который стартует здесь уже 21 декабря? Во всех видах большое количество претендентов, а путёвок в Корею мало, в том числе и в женском одиночном.

— Если говорить о сумасшедшей конкуренции, она больше существует среди тех, кто не прошёл сложный период взросления. В обыденном понимании, человеческом, между девушками конкуренция не столь большая.

— Ваша подопечная Елизавета Туктамышева в этом сезоне пока не блещет. Что не так? Чем будете брать?

— Последние старты показали, что включение тройного акселя, когда он недостаточно стабилен, чревато нарушением всей целостности программы. Это очень рискованная затея. На чемпионате России мы подумаем, включать его в обе программы или только в одну. В зависимости от конкретного состояния спортсменки перед стартом. Мы осознаём всю величину рисков и что конкуренция действительно высокая.

— Вы как тренер спортсменки, которая может поехать на Олимпиаду, как относитесь к призывам бойкотировать это соревнование?

— В этом вопросе можно исходить из соображений спортивных, политических, а можно — из общечеловеческих, которые подсказывает нам наша конституция. Ей надо руководствоваться. А там написано, что для нас высшая ценность — человек. А не федерация, союз фигуристов ли, танкистов. Если высшей ценностью является человек, этот человек в облике спортсмена должен иметь приоритет перед какими-либо другими соображениями.

— Кто-то должен нести ответственность за то, что мы в Пхёнчхане выступим без флага?

— Вопрос естественный. Но я бы сейчас сконцентрировался не на карах, не на том, кто удачно или неудачно, легально и нелегально пытался содействовать успеху нашей команды. Для меня как старожила Олимпиад — я выступал ещё в 1968 году — это будет полвека в олимпийском движении. Так что расскажу вам анекдот из тех времён, когда бойкоты были реальные.

В бытность проведения Олимпиады 1980 года в Москве Сергей Павлович Павлов был председателем Совета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР и первый секретарь ЦК комитета комсомола. Человек с очень высоким статусом.

Перед Олимпиадой к нему пришёл парикмахер и постоянно спрашивал: "А что будет после Олимпиады? А что будет, Сергей Павлович?" Потом чиновнику это надоело, и он спросил: "А что ты меня постоянно об этом спрашивал?" А тот ему отвечает: "Понимаете, у вас после этого вопроса так хорошо волосы дыбом вставали, что удобно было стричь".

В общем, мне представляется, не на карах надо концентрироваться. Основная мысль спортивной общественности должна быть направлена на развитие чистого спорта. Надо искать новые подходы к тренировкам, подготовке спортсменов, способствовать росту популярности.

— Фигурное катание сейчас у нас вроде бы даже популярно, рейтинги высокие, шоу различные проводятся. По сравнению со многими другими зимними видами это разве не успех?

— Думаю, изменения нужны, но не революционные, а эволюционные. Добиваться надо большей популярности, в том же Петербурге не могу сказать, что идёт поток детей в школы, этого нет.

— А плеяду тренеров следующего поколения вы за собой видите?

— Вижу, но это не шеренга, а разреженная цепочка. Нужно совершенствовать методики, вооружить передовыми орудиями подготовки регионы. Это то звено, которое является слабым в нашем физкультурно-фигурном движении. Таланты мы черпаем из регионов, а сами они страдают от слабого уровня организации, инфраструктуры. Будущее прогресса нашего спорта зависит от регионов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 20 по 24 декабря.

Полный список участников:

Мужчины:

Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин, Антон Шулепов, Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Владимир Самойлов, Роман Савосин, Андрей Зубер, Александр Петров, Артур Дмитриев, Егор Мурашов, Константин Милюков, Артём Лежеев, Мурад Курбанов, Макар Игнатов, Сергей Воронов.

Женщины:

Евгения Медведева, Алина Загитова, Алёна Косторная, Мария Сотскова, Елена Радионова, Лидия Яковлева, Валерия Михайлова, Анна Тарусина, Анастасия Гулякова, Алёна Леонова, Серафима Саханович, Алиса Федичкина, Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Дарья Паненкова, Полина Цурская, Анастасия Губанова.

Пары:

Ксения Столбова — Фёдор Климов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот, Богдана Лукашевич — Александр Степанов, Татьяна Лыйрова — Максим Селькин, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алиса Ефимова — Александр Коровин, Кристина Астахова — Алексей Рогонов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Танцы на льду:

Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьёв, Бетина Попова — Сергей Мозгов, Софья Евдокимова — Егор Базин, Александра Степанова — Иван Букин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Аннабелль Морозова — Андрей Багин, Алла Лобода — Павел Дрозд, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Влада Соловьёва — Юрий Власенко, Екатерина Лучина — Михаил Брагин, Людмила Сосницкая — Павел Головишников, Анастасия Сафронова — Илья Зимин, Маргарита Шестакова — Савелий Угрюмов.