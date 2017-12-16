Россия vs Канада. История встреч принципиальных противников

Сегодня в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец" состоится главное хоккейное противостояние в рамках второго этапа Еврохоккейтура. Лайф приводит некоторые статистические данные.

Россия (не включая период СССР и СНГ) и Канада выходили на лёд друг против друга 39 раз. Наша команда одержала 18 побед, завершившихся в основное время. Одна победа на счету россиян в овертайме, и одна — по буллитам.

Канадцы обыгрывали россиян 14 раз в основное время и один раз по буллитам. 4 встречи заканчивались ничейным результатом.

Россияне забили 131 шайбу в ворота канадской команды, а канадцы нам — 116.

Самая крупная победа у россиян над канадцами завершилась со счётом 8:2 (Кубок Балтики — 1999) и 6:0 (финальный раунд Шведских хоккейных игр, 1995 год). Канадцы же побеждали в финале ЧМ-2015 года со счётом — 6:1.

В последний раз наша сборная обыгрывала эту команду в 2011 году в четвертьфинале чемпионата мира (2:1). Посмотрим, удастся ли России наконец-то одержать победу над Канадой сегодня. Встреча начнётся в 17:00 (мск). Лайф проведёт текстовую трансляцию.