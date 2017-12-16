Сборная России победила Канаду в самом ожидаемом матче Кубка Первого канала

Традиционно на протяжении нескольких десятилетий хоккейная афиша "Россия — Канада" привлекает огромное внимание болельщиков. Вот и на этот раз переполненные трибуны "ВТБ -арены" едва ли стали для кого-то сюрпризом.
Однако фанатам пришлось долго ждать открытия счёта. Так, первые два периода канадские и российские хоккеисты покатались на льду, но не смогли поразить ворота друг друга.
В третьем игровом отрезке уже изрядно утомлённые энергичными танцами и бесконечными кричалками фанаты сборной России наконец получили желаемое. На 43-й минуте Никита Нестеров с передачи своего тёзки Гусева точным броском пробил канадского вратаря и открыл счёт в матче — 1:0!
ГООООООООООООЛ Никита Нестеров открывает счета в матче! pic.twitter.com/oAGKQwfk1k— Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2017 г.
Через семь минут Владислав Гавриков и Сергей Плотников разыграли отличную комбинацию. Последний, не разочаровав почти 13 тысяч фанатов на трибунах, положил шайбу в пустой угол ворот соперников — 2:0.
ГооооооооооооооЛ Сергей Плотников pic.twitter.com/CBhPOa6k5R— Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2017 г.
В концовке периода у сборной России было сразу несколько прекрасных возможностей под сотрясающий гул трибун забить третий гол, но канадцы, увы, не позволили. 2:0 — достойная победа наших хоккеистов.
Подробнее с ходом матча, вы можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.
Еврохоккейтур. Второй этап.
Россия — Канада — 2:0.
Голы: Нестеров, 42:24 (1:0). Плотников, 49:23 (2:0).
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