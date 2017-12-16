Сборная России победила Канаду в самом ожидаемом матче Кубка Первого канала

В принципиальном противостоянии российского этапа Еврохоккейтура команда Олега Знарка победила игроков Уилли Дежардана — 2:0.

Традиционно на протяжении нескольких десятилетий хоккейная афиша "Россия — Канада" привлекает огромное внимание болельщиков. Вот и на этот раз переполненные трибуны "ВТБ -арены" едва ли стали для кого-то сюрпризом.

Однако фанатам пришлось долго ждать открытия счёта. Так, первые два периода канадские и российские хоккеисты покатались на льду, но не смогли поразить ворота друг друга.

В третьем игровом отрезке уже изрядно утомлённые энергичными танцами и бесконечными кричалками фанаты сборной России наконец получили желаемое. На 43-й минуте Никита Нестеров с передачи своего тёзки Гусева точным броском пробил канадского вратаря и открыл счёт в матче — 1:0!

ГООООООООООООЛ Никита Нестеров открывает счета в матче! pic.twitter.com/oAGKQwfk1k — Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2017 г.

Через семь минут Владислав Гавриков и Сергей Плотников разыграли отличную комбинацию. Последний, не разочаровав почти 13 тысяч фанатов на трибунах, положил шайбу в пустой угол ворот соперников — 2:0.

В концовке периода у сборной России было сразу несколько прекрасных возможностей под сотрясающий гул трибун забить третий гол, но канадцы, увы, не позволили. 2:0 — достойная победа наших хоккеистов.

Подробнее с ходом матча, вы можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.

Еврохоккейтур. Второй этап.

Россия — Канада — 2:0.

Голы: Нестеров, 42:24 (1:0). Плотников, 49:23 (2:0).