На матче Россия — Канада был установлен рекорд посещаемости

Как сообщает официальная страница сборной России по хоккею в "Твиттере", на матче второго этапа Еврохоккейтура, где Россия встречалась с Канадой, в "Парке Легенд" был установлен рекорд посещаемости для хоккейных матчей. Этот поединок посетило 12 680 зрителей.

16 декабря на игре Россия - Канада в Парке Легенд установлен рекорд посещаемости для хоккейных матчей. 12680! Спасибо каждому! ✊ #RUSCAN #ХоккейРоссии — Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2017 г.

Напомним, что российская сборная обыграла Канаду со счётом 2:0. Подробнее с ходом матча вы можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.