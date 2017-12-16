На матче Россия — Канада был установлен рекорд посещаемости

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На матче Россия — Канада был установлен рекорд посещаемости

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня 

Как сообщает официальная страница сборной России по хоккею в "Твиттере", на матче второго этапа Еврохоккейтура, где Россия встречалась с Канадой, в "Парке Легенд" был установлен рекорд посещаемости для хоккейных матчей. Этот поединок посетило 12 680 зрителей.

Напомним, что российская сборная обыграла Канаду со счётом 2:0. Подробнее с ходом матча вы можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.

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